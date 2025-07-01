Какая доза алкоголя вызывает похмелье

Врач общей практики Бхавини Шах назвала количество спиртного, которое вызывает похмелье, но предупредила, что любые дозы алкоголя негативно воздействуют на организм, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mirror со ссылкой на эксперта, одна или две единицы алкоголя увеличивают частоту сердечных сокращений, расширяют кровеносные сосуды и дают легкую эйфорию, благодаря которой люди становятся более общительными. Четыре-шесть доз воздействуют на нервную систему, снижая скорость реакций и влияя на способность принимать решения.

"Примерно при восьми единицах у среднестатистического мужчины возникает похмелье", – заявила врач.

По ее словам, одной единицей принято называть 10 гр. чистого спирта. Она уточнила, что в пол-литровой бутылке светлого пива содержится примерно 2,5 дозы.

Специалист также уточнила, что похмелье возникает, когда количество выпитого превышает объем, который печень может переработать за одну ночь. Она предупредила, что превышение этой нормы грозит не только недомоганием на следующий день, но и выраженной интоксикацией организма, которая сопровождается тошнотой, рвотой, диареей и нарушением координации.

Ранее сообщалось, что жители двух сел в Казахстане полностью отказались от алкоголя.