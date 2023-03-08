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Кейт Миддлтон в камуфляжной куртке посетила учения ирландской гвардии

Посетила учения ирландской гвардии Фото: Instagram/princeandprincessofwales
В среду, 8 марта, Кейт Миддлтон посетила военный полигон Солсбери, где встретилась с военными ирландской гвардии, сообщает Zakon.kz.

Фото принцессы Уэльской в камуфляжной куртке и брюках цвета хаки опубликовали в ее с принцем Уильямом официальном Instagram-аккаунте.

Уточняется, что учения ирландских военнослужащих стали первым мероприятием для Кейт Миддлтон после получения должности почетного полковника. Ранее этот пост занимал ее супруг.

В рамках боевых учений Кейт Миддлтон проявила себя в качестве медицинского работника. Так, 41-летняя британская принцесса в зимнем камуфляже и шапке принялась оказывать помощь "раненому при обстреле" военнослужащему.

Ранее стало известно, что спецназовцам Великобритании запретили пользоваться TikTok из-за опасений по поводу возможного иностранного шпионажа.

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