Кейт Миддлтон в камуфляжной куртке посетила учения ирландской гвардии

В среду, 8 марта, Кейт Миддлтон посетила военный полигон Солсбери, где встретилась с военными ирландской гвардии, сообщает Zakon.kz.

Фото принцессы Уэльской в камуфляжной куртке и брюках цвета хаки опубликовали в ее с принцем Уильямом официальном Instagram-аккаунте.

Уточняется, что учения ирландских военнослужащих стали первым мероприятием для Кейт Миддлтон после получения должности почетного полковника. Ранее этот пост занимал ее супруг.

В рамках боевых учений Кейт Миддлтон проявила себя в качестве медицинского работника. Так, 41-летняя британская принцесса в зимнем камуфляже и шапке принялась оказывать помощь "раненому при обстреле" военнослужащему.

Ранее стало известно, что спецназовцам Великобритании запретили пользоваться TikTok из-за опасений по поводу возможного иностранного шпионажа.