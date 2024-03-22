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У Кейт Миддлтон обнаружили рак

У Кейт Миддлтон обнаружили рак, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 00:04 Фото: Instagram/princeandprincessofwales
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые обратилась к поклонникам после долгого отсутствия, сообщает Zakon.kz.

Она опубликовала в Instagram видеообращение, в котором рассказала, что перенесла операцию из-за онкологического заболевания и получает химиотерапию. 

Принцесса отметила, что рак у нее обнаружили после того, как в январе ей сделали серьезную операцию на брюшной полости. При этом она не сообщила о типе опухоли.

"Я нахожусь на ранней стадии этого лечения", — рассказала Кейт Миддлтон.

Она подчеркнула, что новость о раке стала потрясением для ее семьи. 

Ранее сообщалось, что из-за продолжающегося отсутствия принцессы на публике возникли слухи о ее состоянии. 2 марта Кенсингтонский дворец опроверг все слухи и заявил, что состояние принцессы после операции оценивается как хорошее. Кейт Миддлтон была выписана из больницы 29 января после операции на брюшной полости. Представители королевской семьи сообщили, что операция была плановой и не связана с онкологическим заболеванием.

27 февраля 2024 года стало известно, что король Великобритании Чарльз III разрабатывает план передачи короны наследнику. Планы наследования стали разрабатываться после того, как стало известно о диагнозе короля. Об этом заявил эксперт по британской королевской семье Том Квинн.

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