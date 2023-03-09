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Грузинская оппозиция требует отозвать закон об иноагентах

Грузинская оппозиция требует отозвать закон об иноагентах Фото: Facebook/საქართველოს პარლამენტი
В центре Тбилиси вновь проходят акции протеста против принятого в первом чтении законопроекта об иностранных агентах, передает Zakon.kz.

Сотрудники МВД Грузии за последние сутки задержали 66 участников акции оппозиции, протестующих против принятия закона об иностранных агентах, передает ТАСС со ссылкой на министерство.

"МВД вновь призывает всех участников акции не выходить за рамки разрешенной законом свободы собраний и выражения мнений, соблюдать нормы общественного порядка и подчиняться законным требованиям полиции", - говорится в заявлении МВД, распространенном в среду.

Как пишет Paper Kartuli, в акции участвуют порядка 5 тыс. человек.

С барабанами и флагом США манифестанты направились к парламенту. По дороге к ним присоединились представители партии Саакашвили "Единое национальное движение".

Ambegi.ge сообщает, что проспект Руставели перекрыт, депутаты уже находятся в здании парламента, мобилизованы полицейские.

7 марта в Тбилиси прошел митинг против закона об иноагентах. В какой-то момент протестующие попытались прорваться в здание парламента, что привело к столкновению с полицией. Последняя была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы

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Константин Вноровский
Грузия Тбилиси
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