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Футзал: сборная Казахстана упустила победу в матче против Словении в рамках отбора на ЧМ

Футзал: сборная Казахстана упустила победу в матче против Словении в рамках отбора на ЧМ Фото: пресс-службы КФФ
Казахстан сыграл вничью со сборной Словении — 3:3 в основном раунде отборочного турнира чемпионата мира-2024, сообщает Zakon.kz

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По информации Sports.kz в составе сборной Казахстана голы забили Альберт Акбаликов (6-я минута), Даурен Турсагулов (15-я) и Тайнан (20-я); у словенцев отличились Жига Чех (9-я), Игор Осредкар (24-я) и Тео Турк (26-я).

В итоге сборная Казахстана набрала десять очков и заняла первое место в группе 5, что позволило ей выйти в элитный раунд. Итоговое турнирное положение команд таково: Казахстан — 10 очков, Словения — 7 очков, Черногория — 0 очков.

Ранее сборная Казахстана победила Словению дома (2:0), а также дважды разгромила команду Черногории (3:1, 4:1).

Несмотря на то, что сборная Казахстана не смогла добиться победы в заключительном матче основного раунда, она все равно заняла первое место и попала напрямую в элитный раунд отбора ЧМ-2024. Соперники Казахстана по элитному раунду станут известны позже. Чтобы напрямую попасть в финальную часть чемпионата мира, сборной Казахстана нужно занять первое место в группе (второе отправит команду в плей-офф).


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