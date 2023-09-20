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Казахстанские спортсмены одолели соперников из Румынии в отборе на ЧМ-2024 по футзалу

спорт Фото: Instagram/kff_team_futsal
Сборная Казахстана по футзалу в элитном раунде отборочного турнира на чемпионат мира 2024 года дома сыграла с командой Румынии, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Перед стартом поединка Румыния находилась на первом месте турнирной таблицы группы А, Казахстан был на втором.

Уже на второй минуте счет открыл Дуглас Жуниор, но через две Саболч Маня его сравнял, Альберт Акбаликов снова вывел хозяев вперед, а Эдсон и Биржан Оразов довели до разгромного еще до перерыва. Во второй половине румыны задействовали вратаря и отыграли два гола. 4:3 – победа казахстанцев.

Ранее Казахстан на выезде со счетом 2:0 переиграл Нидерланды, а шестого октября встретится в гостях с Азербайджаном.

Казахстан – Румыния 4:3 (2:1):

  • Дуглас 2 (1:0),
  • Маня 4 (1:1),
  • Акбаликов 11 (2:1),
  • Эдсон 16 (3:1),
  • Оразов 20 (4:1),
  • Сассе 32 (4:2),
  • Маня 36 (4:3). 

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