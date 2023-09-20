Казахстанские спортсмены одолели соперников из Румынии в отборе на ЧМ-2024 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу в элитном раунде отборочного турнира на чемпионат мира 2024 года дома сыграла с командой Румынии, сообщает Zakon.kz.

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Перед стартом поединка Румыния находилась на первом месте турнирной таблицы группы А, Казахстан был на втором.



Уже на второй минуте счет открыл Дуглас Жуниор, но через две Саболч Маня его сравнял, Альберт Акбаликов снова вывел хозяев вперед, а Эдсон и Биржан Оразов довели до разгромного еще до перерыва. Во второй половине румыны задействовали вратаря и отыграли два гола. 4:3 – победа казахстанцев.

Ранее Казахстан на выезде со счетом 2:0 переиграл Нидерланды, а шестого октября встретится в гостях с Азербайджаном.

Казахстан – Румыния 4:3 (2:1):