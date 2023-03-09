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"Бавария" со счетом 2:0 обыграла ПСЖ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Бавария" со счетом 2:0 обыграла ПСЖ и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов Фото: https://twitter.com/FCBayern
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бавария" обыграла "Пари Сен‑Жермен", сообщает Zakon.kz

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По информации Sportbox.ru, встреча в Мюнхене завершилась со счетом 2:0, голы забили Эрик‑Максим Чупо‑Мотинг и Серж Гнабри.

Как сообщали ранее, в первой игре на поле французской команды "Бавария" также добилась победы — 1:0.

В прошлом сезоне "Бавария" вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей "Вильярреалу", "ПСЖ" в 1/8 финала проиграл мадридскому "Реалу".

Соперник команды Юлиана Нагельсманна по ¼ финала определится позже.

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