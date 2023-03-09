Ни лучше ни хуже - врачи о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова

Российский фигурист Роман Костомаров находится в стабильном состоянии сообщает Zakon.kz

По информации источников "РБК Спорт" ухудшений в его состоянии на данный момент нет, как и улучшений.

Один из источников отметил, что состояние Костомарова можно назвать стабильным.

Как сообщали ранее у Костомарова продолжил прогрессировать сепсис. Он находится в реанимации под постоянным медицинским наблюдением.

"Врачи не могут остановить заражение, ткани рук и ног продолжают отмирать, а полноценно в сознание он пока не пришел. Специалисты считают, что нужно резать еще выше, чтобы остановить заражение", - сообщил источник Telegram-канала Mash.