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Ни лучше ни хуже - врачи о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова

Ни лучше ни хуже - врачи о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова Фото: Instagram/kostomarovroman_
Российский фигурист Роман Костомаров находится в стабильном состоянии сообщает Zakon.kz

По информации источников "РБК Спорт"  ухудшений в его состоянии на данный момент нет, как и улучшений.

Один из источников отметил, что состояние Костомарова можно назвать стабильным.

Как сообщали ранее у Костомарова продолжил прогрессировать сепсис. Он находится в реанимации под постоянным медицинским наблюдением.

"Врачи не могут остановить заражение, ткани рук и ног продолжают отмирать, а полноценно в сознание он пока не пришел. Специалисты считают, что нужно резать еще выше, чтобы остановить заражение", - сообщил источник Telegram-канала Mash.

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