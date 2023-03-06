Что известно о состоянии фигуриста Романа Костомарова

Фигурист Роман Костомаров приходит в себя, но пока еще рано говорить о положительных прогнозах. У него проблемы с рукой, сообщает Zakon.kz

Как стало известно Telegram-каналу "112", есть подозрение, что у олимпийского чемпиона снова начался сепсис, у него синеет одна рука.

Скоро с фигуристом будет беседовать психолог. После стабилизации состояния Костомарова ждет длительная реабилитация.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров начал приходить в сознание после медикаментозной комы. Он начал двигаться. Врачи отмечали положительную динамику в его состоянии.

Известный фигурист попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. В начале февраля Костомарову ампутировали обе стопы. Позже стало известно, что у фигуриста поражена четверть головного мозга, а затем СМИ узнали об инсульте у Костомарова. Затем у фигуриста перестал видеть один глаз.