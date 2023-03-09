Астрологи рассказали, кому повезет 9 марта

Новые сутки убывающей Луны благоприятны для успешного завершения начатых ранее дел. Также в этот период самое время перевернуть старую страницу своей жизни и открыть новую главу. Астрологи назвали настоящих счастливчиков в этот день, сообщает Zakon.kz.

Овны

Овны, это нормально, что у вас нет ответов на все вопросы. Это нормально, когда нет дорожной карты или точного направления, в котором вы движетесь. Просто продолжайте путь, шаг за шагом. Пока вы пребываете в неведении относительно ряда аспектов своей жизни, вы начинаете понимать некоторые другие вещи.

Космический совет: все станет ясным, когда рассеется туман.

Тельцы

В этот день вы демонстрируете себя как самую лучшую версию себя. Самое время, чтобы проводить к выходу свою неуверенность и наполнить себя новыми силами. Отстаивайте свою правду и вдохновите других делать то же самое.

Космический совет: будьте настоящими.

Близнецы

Вы не обязаны быть идеальными в этот день. Не нужно все делать правильно. Единственное, что нужно, это принять ход жизни и вдоволь повеселиться на этом пути. Итак, погрузитесь в поток жизни и бесконечных возможностей. Звезды подсказывают – рядом с вами силы, которые помогут воплотить в жизнь самые смелые мечты.

Космический совет: погрузитесь в поток жизни и наслаждайтесь настоящим.

Раки

Раки достойны любви и изобилия. Сегодня нужно освободить место для нового. Духовные наставники Раков активно работают, чтобы помочь устранить блокировки внутри и снаружи. Таким образом представители знака восстанавливают связь со своей чувствительной стороной под влиянием убывающей Луны.

Космический совет: освободите в вашей жизни место для нового.

Львы

Не нужно сосредотачиваться на том, что не получается. Сделайте акцент на изобилии, что приходит в вашу жизнь. Это день, чтобы написать себе благодарственную записку и признать все пути, благодаря которым вы выросли. Удача придет в этот день.

Космический совет: умножьте свои радости, считайте свои благословения.

Девы

Вам необязательно получать всеобщее одобрение. Оставайтесь верны себе. Оставайтесь преданными своей миссии. Дайте себе разрешение делать то, что приносит вам радость. Тогда жизнь обязательно заиграет новыми красками.

Космический совет: оставайтесь верны себе.

Весы

Вы нуждаетесь в безопасном пространстве, чтобы разрушить барьеры и снять множество масок, которые вы носите. Обратите внимание, откуда исходит ваша потребность постоянно защищать себя и как это мешает реализации ваших желаний. Для вас пришло время вернуться в поток жизни и доверять тому, куда он вас ведет. Для вас пришло время снова открыть свое сердце.

Космический совет: доверяйте тому, куда ведет вас жизнь.

Скорпионы

Исцеление – таинственный процесс. Бывают дни, когда вам кажется, что вы победили всех своих демонов. А бывают дни, когда упомянутые демоны появляются вновь, напоминая вам, что нужно сделать еще кое-что. Где бы вы ни находились на своем пути, не теряйте дар любви и принятия. Позвольте тому, чего вы жаждете, течь через вас, не пытаясь каким-либо образом контролировать это.

Космический совет: позвольте свету войти в вашу жизнь.

Стрельцы

Сегодня звезды просят вас привнести любовь и сострадание в вашу повседневную жизнь, протянуть руку помощи тем, кого вы считаете семьей. Не стоит недооценивать вашу силу активного слушания. Не стоит недооценивать силу слов поддержки и подтверждений.

Космический совет: помните, что слова имеют большую силу.

Козероги

Используйте свою силу с умом. Вам следует тщательно продумать свои намерения и довериться Вселенной, которая окажет вам помощь на вашем пути. Будьте конкретными в формировании ваших желаний.

Космический совет: тщательно обдумайте ваши планы.

Водолеи

Энергия убывающей Луны поможет пробудить вашего внутреннего романтика. Для некоторых Водолеев на карту поставлена встреча со второй половинкой. Доверяйте тому, куда ведет вас ваш внутренний компас, пишет "Пятый канал".

Космический совет: пробудите вашего внутреннего романтика.

Рыбы

Звезды призывают вас пересмотреть свои привычки. Внесите изменения в вашу жизнь, которые благоприятно скажутся на вашем росте. Освойте новое хобби, включите в рацион питания больше полезных продуктов, обзаведитесь новыми единомышленниками.

Космический совет: пересмотрите свои привычки.

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