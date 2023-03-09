Казахстанцы стали чаще попадать в ДТП

Аналитики рассказали про рост аварийности на дорогах Казахстана: по итогам 2022 года количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 6,4%, сообщает Zakon.kz.

"Если количество аварий с начала 2022 года до конца апреля показало годовой рост на 2,9%, то с мая по декабрь включительно – сразу на 7,7% к аналогичному периоду годом ранее", – говорят эксперты.



В результате, как заявляют исследователи Energyprom.kz, в целом по итогам 2022 года количество ДТП увеличилось на 6,4% – это самый большой рост за все последние годы.

Такая же динамика наблюдается и с численностью пострадавших в этих ДТП.

Причем, добавляют аналитики, ситуацию не объяснить сезонностью.

"Наиболее опасные месяцы зимы приходятся именно на первый период (январь-апрель включительно)".

К тому же, если рассмотреть показатели 2021 года, то в сравнении с 2020 годовой рост количества ДТП по итогам января-апреля составлял 10,3%, а по итогам мая-декабря – лишь 0,8% (и итоговый рост за год – на 3,1%).

4 марта в Актюбинской области произошло смертельное ДТП. Ученик девятого класса сел за руль Toyota Land Cruiser, не справился с рулевым управлением, и внедорожник опрокинулся.