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В крупном ДТП в Турции пострадали казахстанцы

В крупном ДТП в Турции пострадали казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 18:02 Фото: pxhere
На трассе между курортами в Турции произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). По данным местных СМИ, на дороге столкнулись микроавтобус и эвакуатор. Из-за аварии пострадали туристы из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как передает издание Haberler.com, на место происшествия незамедлительно выехали медики, пожарные и полицейские. Всех пострадавших направили в больницы.

В пресс-службе Министерства иностранных дел 8 августа корреспонденту Zakon.kz рассказали детали случившегося.

"В Турции произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились иностранные туристы, в том числе четверо граждан Казахстана".Пресс-служба МИД РК

По информации консула, с казахстанцами все в порядке.

"Медицинская помощь не требуется. Все они сейчас находятся в гостинице".Пресс-служба МИД РК

31 июля 2024 года на одном из пляжей Пхукета утонул 57-летний гражданин Казахстана. Трагедия произошла в первый день отпуска туриста.

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