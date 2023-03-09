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Месси восьмой год подряд не сможет сыграть в финале Лиги чемпионов

Футбол Игрок ЛЧ Фото: Instagram/psg
Французский "ПСЖ" проиграл ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов немецкой "Баварии" – 0:2 – и по итогам двух матчей вылетел из турнира (0:1). А лидер парижан Лионель Месси восьмой раз в свой карьере остался за бортом финальной встречи, сообщает Zakon.kz.

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Аргентинский футболист не может выйти в финал главного клубного турнира Европы с 2015 года, когда он в майке каталонской "Барселоны" выиграл этот титул, победив в решающем матче туринский "Ювентус" – 3:1. В прошлом сезоне "ПСЖ" с Месси также не смог пройти стадию 1/8 финала, проиграв мадридскому "Реалу" по сумме двух матчей 2:3. 

Но, с другой стороны, Лионель Месси стал третьим игроком в истории европейского футбола, который выходил на поле с первых минут в 150 матчах ЛЧ. Чаще него с самого начала игры выходили только Криштиану Роналду (178) и Икер Касильяс (176).


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