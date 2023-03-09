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В Шымкенте семейную пару нашли мертвой в частном доме

В Шымкенте семейную пару нашли мертвой в частном доме Фото: Zakon.kz
В Шымкенте 7 марта были обнаружены тела мужчины и женщины в частном доме по улице Абдирова, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Шымкентском производственном филиале "КазТранГазАймак", по предварительным данным, они скончались от отравления угарным газом. 

На месте происшествия аварийная бригада выявила нарушение монтажа газовых приборов.

"В помещении предбаннике размером 2,20х3,20 установлен проточный водонагреватель марки "ТЕРLОFIТ". Дымоотводящая труба (гофра) проточного водонагревателя не плотно соединена с патрубками проточного водонагревателя. Дымоотводящая труба (гофра) над проточным водонагревателем выведена через стену потолка под крышу бани. Вентиляционный канал отсутствует, форточка присутствует, но в закрытом положении. Нет тяги в дымоходе проточного водонагревателя.

Парилка отапливается самодельным отопительным котлом двухрожковым. Г/провод после БГС к отдельно стоящему зданию (баня) проведен пластиковой трубой длиной около 6 метров к проточному водонагревателю и самодельному отопительному котлу", – говорится в сообщении газоснабжающей компании.

По информации OTYRAR, договор на техобслуживание внутридомового газового оборудования отсутствовал. Точную причину смерти покажет экспертиза.

В Таразе сразу пять человек получили отравление угарным газом. Их госпитализировали. 

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