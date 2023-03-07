Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Таразе

Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Таразе Фото: Zakon.kz
В Таразе сразу пять человек получили отравление угарным газом. Как рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Zakon.kz, их госпитализировали.

По данным ведомства, это произошло 7 марта.

"В частном доме из-за нарушения правил эксплуатации отопительной печи отравление угарным газом получили 5 человек из одной семьи. Их госпитализировали".Пресс-служба МЧС РК

В МЧС призывают граждан строго соблюдать правила безопасности.

Ранее эксперты рассказали, как спастись на воде.

Читайте также

Тело младенца найдено в мусорном контейнере в Павлодаре

Блогер вскрыл древнюю гробницу и поцеловал череп ради просмотров

Анастасия Московчук
МЧС РК Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Токаев подписал указ об изменений функций и структуры АЗРК
Токаев подписал указ об изменении структуры и функций АЗРК
в Казахстане легализуют автомобили-конструкторы
В Казахстане легализуют автомобили-конструкторы, завезенные под видом запчастей
Опубликован прогноз по паводкам в Казахстане
Названы 10 регионов Казахстана, которые могут остаться под водой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления