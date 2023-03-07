Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Таразе
Фото: Zakon.kz
В Таразе сразу пять человек получили отравление угарным газом. Как рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Zakon.kz, их госпитализировали.
По данным ведомства, это произошло 7 марта.
"В частном доме из-за нарушения правил эксплуатации отопительной печи отравление угарным газом получили 5 человек из одной семьи. Их госпитализировали".Пресс-служба МЧС РК
В МЧС призывают граждан строго соблюдать правила безопасности.
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