Семья из пяти человек отравилась угарным газом в Таразе

Фото: Zakon.kz

В Таразе сразу пять человек получили отравление угарным газом. Как рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Zakon.kz, их госпитализировали.

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