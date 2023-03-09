Усилить санкции за призыв к массовым беспорядкам хотят в Казахстане

Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения".

Представил его министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

"Предусмотрено усиление санкций за призыв к массовым беспорядкам, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций, хулиганство, совершенное в составе преступной группы, убийство и бандитизм, совершенные с особым цинизмом и в составе преступной группы. Здесь предполагается исключить возможность применения условно-досрочного освобождения к таким лицам". Глава МВД Казахстана

Кроме того, документом в составы правонарушений, совершаемых в семейно-бытовой сфере, а именно причинения тяжкого вреда здоровью и средней тяжести, вводятся квалифицирующие признаки – "совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного".





Тем самым усиливается степень тяжести преступления – из небольшой в среднюю тяжесть, и увеличивается санкция: если статья 106 сейчас предусматривает от 3 до 8, то в случае принятия документа будет от 6 до 10 лет лишения свободы.



