Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Усилить санкции за призыв к массовым беспорядкам хотят в Казахстане

Усилить санкции за призыв к массовым беспорядкам хотят в Казахстане Фото: Zakon.kz
Депутаты Сената Парламента на пленарном заседании Палаты 9 марта одобрили в двух чтениях проект закона, которым предусмотрено усиление санкций за призыв к массовым беспорядкам, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения".

Представил его министр внутренних дел Марат Ахметжанов.
"Предусмотрено усиление санкций за призыв к массовым беспорядкам, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций, хулиганство, совершенное в составе преступной группы, убийство и бандитизм, совершенные с особым цинизмом и в составе преступной группы. Здесь предполагается исключить возможность применения условно-досрочного освобождения к таким лицам". Глава МВД Казахстана
Кроме того, документом в составы правонарушений, совершаемых в семейно-бытовой сфере, а именно причинения тяжкого вреда здоровью и средней тяжести, вводятся квалифицирующие признаки – "совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного".

Тем самым усиливается степень тяжести преступления – из небольшой в среднюю тяжесть, и увеличивается санкция: если статья 106 сейчас предусматривает от 3 до 8, то в случае принятия документа будет от 6 до 10 лет лишения свободы.

5 января 2023 года Генеральный прокурор РК Берик Асылов представил новые подробности январских беспорядков 2022 года и озвучил обстоятельства смерти 238 человек.

Читайте также

В Казахстане политических служащих будут увольнять в связи с утратой доверия

Браконьеры нанесли ущерб природе на 1,2 млрд тенге

Ирландия проведет референдум по вопросу о "месте женщин в доме" в Конституции

Мадина Мамырханова
Сенат Парламента РК МВД РК Ахметжанов Марат Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Какое будущее может ждать тенге, рассказали эксперты
Какое будущее может ждать тенге, рассказали эксперты
Зеленский высказался о протестах в Грузии
Зеленский высказался о протестах в Грузии
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления