Новый вид воинской службы хотят ввести в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 15 ноября одобрили в первом чтении проект закона по вопросам службы в резерве, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы в резерве" министр обороны Руслан Жаксылыков.

"Разработка проекта закона по вопросам службы в резерве обусловлено необходимостью дальнейшего совершенствования системы мобилизационной подготовки и мобилизации. Разработанные поправки в законодательные акты позволят укомплектовать воинские части подготовленными кадрами и создать готовые к боевым действиям резервные силы", – сообщил он.

По его словам, для реализации проекта закона вносятся изменения и дополнения в два кодекса и четыре закона Казахстана. Так, в Уголовный кодекс вносятся поправки с целью отнесения военного резервиста к субъектам воинских уголовных правонарушений. В то же время в Трудовой кодекс – по урегулированию трудовых правоотношений между работодателями и военным резервистом, а в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" – по ограничению прохождения службы в резерве забронированным военнообязанным.

Кроме того, в закон "О воинской службе и статусе военнослужащих" вносятся поправки в части установления статуса военного резервиста, определение его прав и обязанностей, определение периода исполнения обязанности военным резервистом, также прохождение воинской службы в резерве, в закон "О противодействии коррупции и госслужбе РК" – по возможности прохождения государственным служащим воинской службы в резерве.

"Реализация законопроекта позволит гражданам проходить воинскую службу в резерве в воинских частях по месту проживания. Контракты с военными резервистами заключаются в добровольном порядке на три года. Подготовка резервистов будет проводиться не более двух месяцев в году, включая 30-дневные сборы и ежемесячные 2-3 дневные занятия. Расходы на содержание резервистов будут осуществляться за счет республиканского бюджета. Военным резервистам планируется выплачивать ежемесячно минимальную заработную плату, в период проведения сборов – среднюю месячную заработную плату, и за военным резервистом на период прохождения службы в резерве сохраняется место работы, должность", – указал глава Минобороны.

Министр обороны уверен, что принятие закона даст определенный положительный социальный эффект – увеличатся доходы граждан, поступивших на воинскую службу в резерве, снизится их зависимость от помощи государства, повысится доверие населения к государству и вооруженным силам.



Но самое главное, указал он, введение воинской службы в резерве позволит, не увеличивая Вооруженные силы, подготовить определенное количество граждан, готовых к выполнению поставленных задач в случае необходимости.

"Проект закона направлен на совершенствование мобилизационной готовности и мобилизационной подготовки нашего государства. Как вы знаете, ни одно ведущее государство в мире с развитой экономикой не в состоянии содержать армию полного комплекта. Это очень дорого. Исходя из этого, первоочередной задачей определяется служба в резерве. Закон о службе в резерве существует в США, Великобритании, Франции, Италии, у наших соседей: в России, Беларуси, Украине. По сути, мы сейчас догоняем эти государства. Конечно, служба в резерве для нас новая. Мы планируем ее формировать в 2025 году", – добавил Руслан Жаксылыков.

На первоначальном этапе планируется призвать порядка двух тысяч резервистов – узких специалистов. В год требуется более 3,5 миллиарда тенге на их содержание.

"Формирование резерва будет по нашим заявкам. В последующем, когда мы систему накатаем, мы пойдем на увеличение. Соответственно, бюджет будет закладываться. Эти 3,5 миллиарда тенге уже поддержаны в республиканском бюджете и заложены на 2025 год", – резюмировал глава Минобороны.

14 ноября депутат Ермурат Бапи рассказал, зачем Казахстану новый вид воинской службы.

