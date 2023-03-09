Таиландца посадили в тюрьму за продажу календарей с утками

26-летний мужчина, известный под псевдонимом Тонмай, получил двухлетний срок за продажу календарей с желтыми утками, которые стали символом протестов, сообщает Zakon.kz.

Тонмай был арестован 31 декабря 2020 года после того, как полиция ворвалась в его дом и конфисковала настольные календари с изображениями желтых уток – одного из символов молодежных продемократических протестов, начавшихся более двух лет назад, сообщает The Guardian.

Власти заявили, что календари, которые продавались через группу протеста в Facebook, порочат короля.



Его приговорили к трем годам лишения свободы, суд сократил срок до двух лет. Он подал апелляцию на приговор и внес более 70 000 бат (875 тыс. тенге) в качестве залога.

Защита утверждала, что Тонмай не изготавливал календари, а только помогал их доставлять. Утка была не пародией на короля, а собственным персонажем Тонмая.

По меньшей мере 1890 человек, включая 284 человека в возрасте до 18 лет, обвинили после того, как власти подавили массовые протесты, начавшиеся в июле 2020 года.

Протесты потрясли Таиланд призывами к политическим переменам, включая реформы монархии страны.

