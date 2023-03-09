Экс-министра обороны Мурата Бектанова осудили на 12 лет

Бывшего министра обороны Казахстана Мурата Бектанова осудили на 12 лет. Приговор вынес Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Baigenews.kz, экс-глава оборонного ведомства будет отбывать 12 лет тюремного срока в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Более детальную информацию суд не предоставил, сославшись на то, что дело рассмотрено под грифом "Секретно".

Расследование в отношении Бектанова началось 19 февраля 2022 года из-за бездействия по службе во время январских событий. 20 февраля его задержали и водворили в ИВС.

5 января 2023 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что Бектанов во время январских беспорядков отдавал незаконные приказы.