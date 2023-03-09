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Экс-министра обороны Мурата Бектанова осудили на 12 лет

Экс-министра обороны Мурата Бектанова осудили на 12 лет Фото: пресс-служба МО РК
Бывшего министра обороны Казахстана Мурата Бектанова осудили на 12 лет. Приговор вынес Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Baigenews.kz, экс-глава оборонного ведомства будет отбывать 12 лет тюремного срока в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Более детальную информацию суд не предоставил, сославшись на то, что дело рассмотрено под грифом "Секретно".

Расследование в отношении Бектанова началось 19 февраля 2022 года из-за бездействия по службе во время январских событий. 20 февраля его задержали и водворили в ИВС.

5 января 2023 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что Бектанов во время январских беспорядков отдавал незаконные приказы.

"Следствие считает, что в период ЧП он отдал явно незаконные приказы и оставил без защиты военные стратегические объекты. Бывшим министром обороны не приняты меры по наведению конституционного порядка в стране. Поэтому Мурат Бектанов обвиняется в превышении власти, совершенной в боевой обстановке (ст. 451 ч.3 УК РК)".Генеральный прокурор РК Берик Асылов

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Анастасия Московчук
МО РК Бектанов Мурат
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