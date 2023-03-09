Топ-8 влиятельных женщин в крупных финансовых организациях в мире и Казахстане

Сегодня женщины-финансисты успешно руководят международными финансовыми корпорациями, без которых не может существовать современная финансовая система. Zakon.kz подготовил топ-8 влиятельных женщин, которые возглавляют крупные финансовые организации в мире и Казахстане.

Их знают многие, ими вдохновляются и пытаются подражать если не все, то многие женщины мира. Эти женщины решительны, независимы, сильны духом, и на их хрупкие плечи возложена огромная ответственность.

Адена Фридман, президент и генеральный директором Nasdaq

Фото: World Economic Forum/Boris Bal

Адена Фридман – главный исполнительный директор Nasdaq Inc. В 2017 году она стала первой женщиной, возглавившей глобальную биржу. Фридман начала работать в Nasdaq в 1993 году в качестве стажера MBA. Благодаря ей Nasdaq превратилась из просто фондовой биржи в центр технологий, данных и аналитики, управляющей 130 мировыми рынками. Nasdaq – одна из основных фондовых бирж США.



Линн Мартин, президент NYSE Group

Фото: World Economic Forum/Sikarin Fon Thanachaiary

Линн Мартин была назначена президентом NYSE Group, став второй женщиной, возглавившей Нью-Йоркскую биржу за более чем 200 лет ее работы. Ее путь к руководству NYSE Group начался в 2001 году, когда она была назначена вице-президентом по бизнесу деривативов LIFFE, которая стала частью NYSE в 2007 году. NYSE – крупнейшая фондовая биржа в США и мире.



Джейн Фрейзер, главный исполнительный директор американского банка Citigroup Inc.





Фото: Lowney Jen

Джейн Фрейзер – первая женщина, которая возглавила топовый банк США, став первым генеральным директором женщиной в истории Citigroup. Несмотря на нестабильную геополитическую обстановку, она привела Citi к стабильной прибыли в первом квартале 2022 года. Она вернула акционерам $4 млрд, управляя 200 000 сотрудников по всему миру и обслуживая миллионы потребителей и предприятий в 95 странах. Citigroup – международный финансовый конгломерат, который входит в "большую четверку" банков США.



Фиона Галлахер, глава Wells Fargo International (Ирландия)





Фото: Twitter/fgallagherdarcy

Фиона Галлахер – генеральный директор Wells Fargo Bank International, европейского банка Wells Fargo – была названа одной из 100 самых влиятельных женщин в сфере финансов в 2022 году. Wells Fargo Bank International – дочерняя компания Wells Fargo – одного из крупнейших банков США.



Одна из самых заметных женщин-финансистов в Ирландии. Она является первой женщиной-председателем Федерации международных банков, а также занимает должность заместителя президента Института банкиров.

Женщины-лидеры в Казахстане

В Казахстане также немало женщин-руководителей, которые на протяжении многих лет управляют крупнейшими финансовыми организациями страны.

Алина Алдамберген, председатель правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE)





Фото: kase.kz





С 2016 года является председателем правления KASE. В разные годы входила в состав советов директоров казахстанских финансовых организаций. В сфере финансов работает с 1997 года. В том числе занимала должность заместителя председателя правления АО "ДАБ "ABN AMRO Банк Казахстан", генерального директора ТОО "Самрук-Казына Финанс", заместителя председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Была награждена юбилейной медалью "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл" и орденом "Құрмет".



Умут Шаяхметова, председатель правления АО "Народный банк Казахстана"

Фото: primeminister.kz

С 2009 года является председателем правления АО "Народный банк Казахстана". В начале карьеры была сотрудником Национального банка РК. Занимала различные должности в ЗАО ДБ "АБН АМРО Банк Казахстан". В том числе была заместителем председателя правления банка. Также входила в экспертный совет Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам. Кроме этого, является главой Регионального совета деловых женщин при Национальной палате предпринимателей "Атамекен". Награждена орденами "Парасат", "Барыс" ІІІ степени. Получила награду "Банкир года в Восточной Европе" от международного издания International Banker в 2016 году.



Ляззат Сатиева, председатель правления АО "Евразийский банк"

Фото: eubank.kz

Ляззат Сатиева возглавила банк в 2022 году. Имеет обширный опыт работы в финансовом секторе. В Евразийском банке с 2020 курировала корпоративный блок и МСБ. Ранее занимала должность управляющего директора ForteBank. В прошлом также руководила направлением по финансированию малого и среднего бизнеса в Казкоммерцбанке. Кроме этого, принимала участие в проекте интеграции БТА банка и Казкоммерцбанка на позиции заместителя председателя БТА банка. Награждена медалью "20 лет тенге", орденом "Заслуженный финансист".



Елена Бахмутова, председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана





Фото: primeminister.kz

Елена Бахмутова занимает должность председателя совета Ассоциации финансистов Казахстана с 2018 года. До этого работала в различных государственных и коммерческих структурах. В том числе была директором бюджетного департамента Министерства финансов РК, управляющим директором по финансам и операциям АО "Самрук-Қазына". Возглавляла АО "Фонд социального медицинского страхования". Награждена орденами "Парасат" и "Құрмет", медалями "10 лет Астане", "20 лет Астане" и "10 лет Конституции Республики Казахстан".

