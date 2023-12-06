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Названа самая влиятельная женщина в мире

Урсула фон дер Ляйен Фото: picryl
Урсула фон дер Ляйен названа самой влиятельной женщиной в мире по версии Forbes, сообщает Zakon.kz.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен второй год подряд названа самой влиятельной женщиной в мире.

Немецкий политик, занимающий этот пост с 2019 года, обошла президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, вице-президента США Камалу Харрис и премьер-министра Италии Джорджию Мелони.

65-летняя фон дер Ляйен – первая женщина, занявшая эту должность, которая отвечает за законодательство, затрагивающее более 450 миллионов европейцев.

На пятом месте оказалась Тейлор Свифт, которая, как сообщается, заработала 850 миллионов долларов от своего рекордного мирового турне Eras. Что примечательно, певица в прошлогоднем топе занимала 79 место.

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