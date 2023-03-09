"Два года назад у кого-то занимал" – глава МВД прокомментировал дело Берика Билялова

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов прокомментировал расследование в отношении временно исполняющего обязанности начальника ДУИС Северо-Казахстанской области Берика Билялова, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах пленарного заседания Сената Марат Ахметжанов заявил, что Берик Билялов занимал у кого-то деньги пару лет назад.

"Два года назад он у кого-то занимал. Сейчас Департамент собственной безопасности МВД по обращению заявителя, который говорит, что средства он еще не вернул, для объективности передал (дело. – Прим. ред.) в Антикоррупционную службу". Марат Ахметжанов

24 февраля стало известно, что в отношении начальника ДУИС по СКО Берика Билялова начато досудебное расследование.

Берик Билялов в 2022 году был назначен начальником ДУИС СКО. Он уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил Карагандинскую высшую школу Государственного следственного комитета Республики Казахстан (1996) по специальности "юрист".