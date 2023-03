Основные американские индексы с начала недели потеряли от 1% до 1,8%

Звездно-полосатый фондовый рынок в начале недели оказался в минусе. Эксперты отмечают, что фондовые индексы торгуются слишком высоко, и ожидают более "ястребиных" решений в отношении ставки ФРС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Для того чтобы показать сегодняшнюю картину фондового рынка в целом, начнем с минувшей недели. Последний день зимы для рынка завершился на минорной ноте. По данным Trading Economics, за февраль Dow Jones потерял 4,2%, S&P 500 – 2,6% и Nasdaq – 1,1%.



Как вел себя рынок на минувшей неделе

В начале марта началось резкое изменение рынка. В среду, 1 марта, на сайте ФРБ президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик опубликовал статью, в которой отметил, что, несмотря на охлаждение экономики США, а также сигналы снижения ценового давления, время для смены курса американским ЦБ еще не пришло. Федрезерву, по его мнению, необходимо продолжать подъем базовой процентной ставки, пока она не достигнет 5-5,25% годовых.

Центробанку необходимо будет удерживать диапазон ставки на этом уровне в течение значительной части 2024 года, полагает он. В унисон ему сделал заявление и президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, который отметил, что пока еще не принял решение, насколько существенным должно быть повышение ставки ФРС в марте – 25 базисных пунктов или 50?

Ко всему прочему, еще и доходность 10-летних гособлигаций США (трежерис) в среду подскочила до 3,994% – максимума с 9 ноября прошлого года на фоне усиливающихся ожиданий затягивания цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Доходность двухлетних US Treasuries взлетела до максимальных с июля 2007 года 4,887%, свидетельствуют данные Dow Jones. Все это говорит о том, что ситуация для рынка не самая лучшая.

Но уже в четверг 2 марта рынки поменяли направление движения. В начале торговой сессии все было довольно мрачно для инвесторов после выхода статистики по числу первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю, закончившейся 25 февраля. Ее показатели были в пользу роста рынков: по информации Минтруда США, зафиксировано снижение до 190 тыс. со 192 тыс. неделей ранее.

К тому же высокая доходность американских гособлигаций (выше 4% годовых), говорящая об удорожании государственного долга США. Но тут вновь вмешался г-н Бостик, заявивший журналистам в четверг 2 марта, что Центробанк США летом 2023 года сможет снизить повышение ключевой ставки. Инвесторы это восприняли как "голубиную" риторику, что привело к двухдневному ралли – рынки ожили.

Фото: инфографика finviz

В пятницу 3 марта фондовый рынок США завершил торги ростом за счет укрепления секторов технологий, коммунальных услуг и финансов.

Фото: инфографика finviz

На момент закрытия Dow Jones подорожал на 1,17%, увеличившись за неделю на 1,75%, или на 574,05 пункта, до 33 390,97 пункта.

Фото: инфографика Dow Jones

Индекс S&P 500 вырос на 1,61%. Рост за неделю составил 1,90%, или 75,6 пункта, до 4 045,64 пункта. Индекс пересек психологически важную отметку в 4 000 пунктов.



Фото: инфографика S&P

Индекс NASDAQ Composite поднялся на 1,97%, достигнув недельного роста в 2,58%, или +294,07 пункта, до уровня 11 689,01 пункта.

Фото: NASDAQ

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам торгов в пятницу были акции Apple Inc (+3,51%), закрывшись на отметке в 151,03 доллара. Котировки Boeing Co (+2,40%) завершили торги на уровне 215,11 доллара. Бумаги Goldman Sachs Group Inc выросли в цене на +2,29%, закрывшись на отметке 357,09 доллара.



На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2457) превысило количество закрывшихся в минусе (586), а котировки 81 акции практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2502 компаний подорожали, 1123 – снизились, a 171 – остались на уровне предыдущего закрытия.

Новая неделя: и снова в минус

В понедельник 6 марта Nasdaq Composite к 11.00 времени Нью-Йорка взлетел выше 11 800 пунктов. Однако торговую сессию индекс завершил в умеренном минусе, снизившись до 11 675,74 пункта (-0,11% или -13,27 пункта).

Dow Jones в умеренном плюсе – подрос на +0,12%, или +40,47 пункта, до 33 431,44 пункта. Хотя в моменте приближался к отметке 33 570 пунктов.

S&P 500 в символическом плюсе. Индекс завершил торги понедельника на отметке 4 048,42 пункта, набрав лишь +0,07%, или +2,78 пункта, достигая трижды в моменте уровня выше 4075 пунктов.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 0,65% до отметки 18,61.

Что ждет дальше: возможные сценарии развития

Интересную информацию приводит Business Insider. По словам главы отдела стратегии по фондовому рынку США Barclays, американские акции по-прежнему имеют слишком завышенную оценку, хотя стремительное ралли с начала года пошло на спад. Собственно, последнее двухдневное ралли в четверг и пятницу, завершившееся по сути в понедельник 6 марта, тому доказательство.

Издание пишет, что оценки акций завышены, учитывая стойкую инфляционную среду, а значит, S&P 500 есть куда падать к концу 2023 года: до уровня 3724 пунктов, что более чем на 6% ниже текущего уровня.

Эксперты полагают, что необходимо еще больше усилить понижательное давление, поскольку высокая инфляция кажется более устойчивой, чем ожидалось.

"Мы по-прежнему считаем, что фондовые индексы торгуются слишком высоко, особенно с учетом более жесткой, чем ожидалось, инфляции и более "ястребиных" ожиданий в отношении ставки ФРС, что должно подвергнуть риску как прибыль, так и оценки", – сказали в Barclays.

Сценарий неглубокой рецессии в 2023 году будет означать снижение на 6,6% по сравнению с текущими уровнями.

В целом фондовый рынок начал 2023 год с ралли после прошлогоднего падения, но недавно вновь упал на фоне роста доходности облигаций. Сильный январский отчет по инфляции подстегнул ожидания того, что ФРС будет повышать процентную ставку больше, чем ожидалось, и дольше.

Банк предполагает сценарии неглубокой рецессии для американской экономики в 2023 году, что будет означать снижение эталонного индекса на 6,6% по сравнению с текущими уровнями.

Около 40% акций S&P 500 по-прежнему торгуются выше своей 10-летней медианы, несмотря на повышение ставки и инфляцию. Хотя большинство трейдеров по-прежнему ожидают, что Федеральная резервная система повысит процентную ставку на четверть процентного пункта на заседании в марте, некоторые сейчас делают ставку на повышение ее на полпункта. Возможно, это не последний шаг ФРС в этом году. Многие также ожидают еще одного повышения ставки на четверть пункта в мае.

Отметим, что вероятность увеличения ставки на 25 базисных пунктов составляет 71,6%. Еще неделей ранее вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов составляла 79%.

В заключение напомним, что очередное заседание ФРС состоится 21-22 марта 2023 года.

Александр Сергеев