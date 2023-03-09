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Токаев прибыл в Западно-Казахстанскую область

ЗКО Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 марта прибыл с рабочим визитом в Западно-Казахстанскую область, сообщает Zakon.kz.

Во время визита Касым-Жомарт Токаев планирует ознакомиться с работой предприятий нефтегазовой и машиностроительной промышленности. Также глава государства посетит социально-культурные объекты.


3 марта Касым-Жомарт Токаев побывал в Шымкенте, где встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. 

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