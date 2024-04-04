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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Западно-Казахстанскую область

Токаев прибыл в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 13:00 Фото: akorda
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 апреля сообщила Акорда. 

"В ходе поездки президент совершит облет подтопленных районов, встретится с эвакуированными жителями и проведет заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации", – сказано в тексте.


2 апреля пресс-секретарь главы государства Берик Уали сообщал о намерении Токаева посетить один из пострадавших от паводков регионов. 

Сегодня, 4 апреля, "Казгидромет" выпустил предупреждение о том, что в ближайшие несколько дней на реке Урал ожидается большой приток воды из России. 

С начала паводков в Западно-Казахстанской области из мест подтоплений эвакуировали более 4 тыс. человек, из них 2 тыс. детей.

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