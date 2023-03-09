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Умер бас-гитарист, игравший с Элтоном Джоном и легендой джаза Эттой Джеймс

бас-гитарист Элтона Джона Фото: Twitter/JBONAMASSA
Бас-гитарист Майкл Роудс играл вместе с известными исполнителями, такими как Этта Джеймс, Долли Партон, Элтон Джон, Хэнк Уильямс-младший и многими другими, сообщает Zakon.kz.

Майкл Роудс скончался в возрасте 69 лет в своем доме в Нэшвилле, штат Теннесси. Причина смерти не указывается.

Майкла Роудса ввели в Зал славы музыкантов в 2019 году благодаря его выдающейся карьере. В первые годы Роудс играл вместе с Джей Джей Кейлом, Долли Партон, Лонни Маком и Хэнком Уильямсом-младшим.

В дальнейшем он работал с Винсом Гиллом, Эттой Джеймс, Ларри Карлтоном, Элтоном Джоном, Марком Нопфлером, Джоном Фогерти, Dixie Chicks, Брайаном Уилсоном и многими другими.

В 2013 году Роудс стал басистом у блюзового гиганта Джо Бонамассы, с которым выступал и записывался на концертах и в студийных альбомах в течение восьми лет.

Его семья попросила сделать пожертвования в честь звезды в пользу Music Health Alliance, который оказывает помощь музыкантам, нуждающимся в медицинском обслуживании и поддержке. 

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