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Расследование смерти депутата Гульмиры Каримовой прокомментировал глава МВД

Казахстан сенатор смерть Фото: Telegram/senate_kz
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах заседания Сената прокомментировал факт смерти депутата Гульмиры Каримовой, сообщает Zakon.kz.

Факт смерти Гульмиры Каримовой зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований. Журналисты поинтересовались у Марата Ахметжанова, могла ли сенатор быть убита.

"Сегодня в Казахстане существует ЕРДР. То есть любое заявление – насильственная, ненасильственная смерть – все регистрируется. Проводятся специальные исследования, экспертизы, дабы выяснить причину смерти скоропостижной, насильственной или другой. Для этого нужна регистрация в ЕРДР. Никакого дела не возбуждено, зарегистрировано в ЕРДР, по которому проводится проверка, и судебно-медицинская экспертиза с целью выяснения причин смерти. Это обычная процедура, стандарты стран ОЭСР. Любое заявление регистрируется и по нему проводится проверка в рамках ЕРДР".Марат Ахметжанов

В случае, когда не выяснена причина смерти человека, даже не нужно заявление.

"Если не выяснена причина смерти, назначается экспертиза. А экспертизу без регистрации в ЕРДР процессуально невозможно назначить".Марат Ахметжанов

Гульмира Каримова умерла 27 января в возрасте 45 лет. Сразу после смерти Парламент распространил официальное сообщение, что предварительная причина смерти – анафилактический шок.

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