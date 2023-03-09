Скончался прокурор Туркестанской области

Прокурор Туркестанской области Марат Алиханов скончался на рабочем месте. Информацию корреспонденту Zakon.kz подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.

Марат Алиханов родился в 1965 году. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова по специальности "правоведение".

Службу в органах прокуратуры начал в 1989 году с должности стажера-следователя прокуратуры города Актюбинска (ныне Актобе) Актюбинской области. Занимал должность судьи Аксуского районного суда, прокурора Экибастузского района, города Аксу и Павлодарского района Павлодарской области.

Позднее возглавлял управление Генеральной прокуратуры РК. В октябре 2012 года назначен начальником Департамента Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Акмолинской области. С 2014 по 2018 год работал заместителем и первым заместителем председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, главным транспортным прокурором РК и заместителем прокурора Павлодарской области.

Прокурором Туркестанской области был назначен в феврале 2020 года.