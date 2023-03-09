Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Горы мусора после продавцов цветов возмутили алматинцев

Горы мусора после продавцов цветов возмутили алматинцев Фото: скриншот видео
В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, что в Алматы продавцы цветов оставили после себя горы мусора, сообщает Zakon.kz.

"После 8 марта, напротив ТЦ Domillion. Все цветы продали, а после просто все бросили. Кто это будет убирать дорогие мои? Что за свинство?", – говорится в комментарии к видео. 

В аппарате акима Алатауского района прокомментировали данную ситуацию.

"Управлением предпринимательства и инвестиции горда в целях исключения мест стихийной торговли были утверждены места временной торговли в период празднования международного женского дня 6,7 и 8 марта 2023 года",  – говорится в сообщении акимата. 



Как отметили в ведомстве, 9 марта были проведены работы по очистке мест временной торговли, указанные замечания устранены. Алматинцев призвали не бросать мусор и сохранять город в чистоте.

В начале февраля в пригороде Актобе выявили уже 800 таких стихийных полигонов. На их ликвидацию требуется больше 100 млн тенге.

Читайте также

Водителям скорой помощи увеличат зарплату с 1 июля

Десятки тысяч грузовиков пересекли госграницу без надлежащего таможенного контроля

"Как я стал туркменом": пользователи не оценили шутку Варламова

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Какое будущее может ждать тенге, рассказали эксперты
Какое будущее может ждать тенге, рассказали эксперты
У трех казахстанцев изъяли 342 000 долларов и 7 млн тенге, организовавших криптообменный пункт
342 тыс. долларов и 7 млн тенге изъяли у трех казахстанцев, организовавших криптообменный пункт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления