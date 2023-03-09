Горы мусора после продавцов цветов возмутили алматинцев

В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, что в Алматы продавцы цветов оставили после себя горы мусора, сообщает Zakon.kz.

"После 8 марта, напротив ТЦ Domillion. Все цветы продали, а после просто все бросили. Кто это будет убирать дорогие мои? Что за свинство?", – говорится в комментарии к видео.

В аппарате акима Алатауского района прокомментировали данную ситуацию.

"Управлением предпринимательства и инвестиции горда в целях исключения мест стихийной торговли были утверждены места временной торговли в период празднования международного женского дня 6,7 и 8 марта 2023 года", – говорится в сообщении акимата.









Как отметили в ведомстве, 9 марта были проведены работы по очистке мест временной торговли, указанные замечания устранены. Алматинцев призвали не бросать мусор и сохранять город в чистоте.

В начале февраля в пригороде Актобе выявили уже 800 таких стихийных полигонов. На их ликвидацию требуется больше 100 млн тенге.