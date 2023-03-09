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Законодательство РК

В ЦОНах свои услуги для процедуры банкротства предлагают "помогайки"

Более 11 тысяч казахстанцев подали заявления на внесудебное банкротство Фото: freepik
С 3 марта в Казахстане начался прием заявлений от граждан на банкротство. По состоянию на 14:30 9 марта поступило 11 177 заявлений на внесудебное банкротство (10 462 – через eGov, 715 – e-Salyq Azamat). И эта процедура бесплатна, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов МФ РК отметили, что законом о восстановлении платежеспособности и восстановлении граждан предусмотрена возможность для должника восстановить свою платежеспособность через различные инструменты: процедура внесудебного банкротства, восстановления платежеспособности и судебного банкротства.

Заявления на применение процедуры казахстанцы могут подать не приходя в ЦОН, через портал электронного правительства (eGov.kz.), а также в мобильном приложении "e-Salyq Azamat" или "eGov Mobile".

Вместе с тем, в КГД предупредили, что возле отдельных ЦОНов участились случаи предложения посреднических услуг для оформления документов на банкротство за денежное вознаграждение, в то время как процедура внесудебного банкротства (по долгам не более 5,5 млн тенге) является абсолютно бесплатной.

Нужно просто обратиться к операторам ЦОНов или сотрудникам органов государственных доходов, которые бесплатно проконсультируют и разъяснят порядок применения процедуры банкротства.

Также можно задать вопросы, позвонив по номеру 1414 или написав в Telegram чат-бот https://t.me/SalyqBot.

Информация о порядке прохождения процедуры банкротства также опубликована на сайтах Министерства финансов РК и Комитета госдоходов.

Видеоинструкцию можно посмотреть здесь.

Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" вступил в силу с 3 марта 2023 года. Он предусматривает три вида процедур банкротства физических лиц: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.

Все три процедуры инициируются только самим должником, у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.

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