В ЦОНах свои услуги для процедуры банкротства предлагают "помогайки"
В Комитете государственных доходов МФ РК отметили, что законом о восстановлении платежеспособности и восстановлении граждан предусмотрена возможность для должника восстановить свою платежеспособность через различные инструменты: процедура внесудебного банкротства, восстановления платежеспособности и судебного банкротства.
Заявления на применение процедуры казахстанцы могут подать не приходя в ЦОН, через портал электронного правительства (eGov.kz.), а также в мобильном приложении "e-Salyq Azamat" или "eGov Mobile".
Вместе с тем, в КГД предупредили, что возле отдельных ЦОНов участились случаи предложения посреднических услуг для оформления документов на банкротство за денежное вознаграждение, в то время как процедура внесудебного банкротства (по долгам не более 5,5 млн тенге) является абсолютно бесплатной.
Нужно просто обратиться к операторам ЦОНов или сотрудникам органов государственных доходов, которые бесплатно проконсультируют и разъяснят порядок применения процедуры банкротства.
Также можно задать вопросы, позвонив по номеру 1414 или написав в Telegram чат-бот https://t.me/SalyqBot.
Информация о порядке прохождения процедуры банкротства также опубликована на сайтах Министерства финансов РК и Комитета госдоходов.
Видеоинструкцию можно посмотреть здесь.
Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" вступил в силу с 3 марта 2023 года. Он предусматривает три вида процедур банкротства физических лиц: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.
Все три процедуры инициируются только самим должником, у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.