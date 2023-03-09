Казахстанский штангист Денис Уланов отсудил 45 тысяч долларов у Минспорта

Бронзовый медалист Олимпиады-2016, тяжелоатлет Денис Уланов выиграл судебное дело о перерасчете призовых денег у Министерства культуры и спорта. То Решение принято судебной коллегией по административным делам Верховного суда РК, сообщает Zakon.kz.

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Денису Уланову на летней Олимпиаде-2016 в Рио немного не хватило до медалей, он остановился на четвертой строчке, за это получил призовые в размере 30 000 долларов. Однако вскоре бронзовый призер этих Игр, румынский спортсмен Габриэл Сынкрэян, был пойман на допинге, и его медаль автоматически перешла Денису.

Штангист спустя время обратился в соответствующие инстанции, чтобы получить денежную разницу за третье место, а это 45 000 долларов США. Но получил отказ от спортивных функционеров, причина – отсутствие оснований для пересмотра выплат.

Фото: olympic.kz

Спортсмен не сдался, через суд все-таки выиграл дело. Точку в данном процессе поставила судебная коллегия по административным делам Верховного суда.

"Решением Специализированного межрайонного административного суда Нур-Султана от 10 марта 2022 года иск удовлетворен, отказ в пересмотре размера выплат признан незаконным. Суд на Министерство культуры и спорта Республики Казахстан возложил обязанность пересмотреть размер выплат". Постановление судебной коллегии

Решение пока не вступило в законную силу. Денису Уланову 29 лет, он чемпион Азии-2016 и победитель Универсиады-2017. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

