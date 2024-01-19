Верховный суд обязал Минспорта выплатить призовые сурдлимпийцу Канафину

Верховный суд Казахстана обязал Министерство культуры и спорта выплатить 250 тысяч долларов победителю Сурдлимпийских игр Еркебулану Канафину, сообщает Zakon.kz.

19 января 2024 года на сайте Верховного суда отмечено, что в 2022 году Еркебулан Канафин выиграл золотую медаль по дзюдо на летних Сурдлимпийских играх (соревнования среди глухих спортсменов) в Бразилии. Однако в выплате Канафину денежного поощрения министерство отказало.

Тогда спортсмен обжаловал отказ в суде.

Специализированный межрайонный административный суд (СМАС) Астаны в 2022 году обязал Министерство культуры и спорта выплатить спортсмену вознаграждение, однако это решение было обжаловано.

"Апелляция оставила решение без изменения. В адрес министра вынесено частное определение о выявленных нарушениях законности для принятия мер. Министерство, обращаясь в кассацию, просило отменить судебные акты. Судебная коллегия по административным делам Верховного суда, рассмотрев дело, указала на правильные выводы судов". Пресс-служба Верховного суда РК

Также в пресс-службе суда опубликовали сумму, которую наконец-то получит спортсмен.

"Чемпиону международных спортивных соревнований Сурдлимпийских игр по постановлению правительства предусмотрено к выплате 250 тысяч долларов (около 100 миллионов тенге). Это денежное поощрение призер Канафин, достойно защитивший честь Казахстана на международных спортивных соревнованиях, получить вправе". Пресс-служба Верховного суда РК

5 мая 2022 года дзюдоист Еркебулан Канафин выиграл первое "золото" на Сурдлимпиаде-2022. В финале весовой категории до 81 килограмма казахстанский спортсмен победил представителя Южной Кореи Ким Мин Сока. До решающей схватки Еркебулан Канафин был сильнее Рафаэля Кубелика из Франции.

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Однако достижение было нивелировано комментарием от Министерства культуры и спорта.

В ведомстве заявили, что "Еркебулан Канафин не является участником официальных соревнований среди спортсменов с нарушением слуха, членом национальной сборной, инвалидом по слуху и не зачислен в спортивные организации для лиц с ограниченными физическими возможностями".

Впоследствии представители МКС РК официально заявили, что не признают медаль Еркебулана Канафина.