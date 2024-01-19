Верховный суд обязал Минспорта выплатить призовые сурдлимпийцу Канафину
19 января 2024 года на сайте Верховного суда отмечено, что в 2022 году Еркебулан Канафин выиграл золотую медаль по дзюдо на летних Сурдлимпийских играх (соревнования среди глухих спортсменов) в Бразилии. Однако в выплате Канафину денежного поощрения министерство отказало.
Тогда спортсмен обжаловал отказ в суде.
Специализированный межрайонный административный суд (СМАС) Астаны в 2022 году обязал Министерство культуры и спорта выплатить спортсмену вознаграждение, однако это решение было обжаловано.
"Апелляция оставила решение без изменения. В адрес министра вынесено частное определение о выявленных нарушениях законности для принятия мер. Министерство, обращаясь в кассацию, просило отменить судебные акты. Судебная коллегия по административным делам Верховного суда, рассмотрев дело, указала на правильные выводы судов".Пресс-служба Верховного суда РК
Также в пресс-службе суда опубликовали сумму, которую наконец-то получит спортсмен.
"Чемпиону международных спортивных соревнований Сурдлимпийских игр по постановлению правительства предусмотрено к выплате 250 тысяч долларов (около 100 миллионов тенге). Это денежное поощрение призер Канафин, достойно защитивший честь Казахстана на международных спортивных соревнованиях, получить вправе".Пресс-служба Верховного суда РК
5 мая 2022 года дзюдоист Еркебулан Канафин выиграл первое "золото" на Сурдлимпиаде-2022. В финале весовой категории до 81 килограмма казахстанский спортсмен победил представителя Южной Кореи Ким Мин Сока. До решающей схватки Еркебулан Канафин был сильнее Рафаэля Кубелика из Франции.
Однако достижение было нивелировано комментарием от Министерства культуры и спорта.
В ведомстве заявили, что "Еркебулан Канафин не является участником официальных соревнований среди спортсменов с нарушением слуха, членом национальной сборной, инвалидом по слуху и не зачислен в спортивные организации для лиц с ограниченными физическими возможностями".
Впоследствии представители МКС РК официально заявили, что не признают медаль Еркебулана Канафина.