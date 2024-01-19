Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Верховный суд обязал Минспорта выплатить призовые сурдлимпийцу Канафину

Верховный суд обязал Минспорта выплатить призовые сурдлимпийцу Канафину Фото: Zakon.kz
Верховный суд Казахстана обязал Министерство культуры и спорта выплатить 250 тысяч долларов победителю Сурдлимпийских игр Еркебулану Канафину, сообщает Zakon.kz.

19 января 2024 года на сайте Верховного суда отмечено, что в 2022 году Еркебулан Канафин выиграл золотую медаль по дзюдо на летних Сурдлимпийских играх (соревнования среди глухих спортсменов) в Бразилии. Однако в выплате Канафину денежного поощрения министерство отказало.

Тогда спортсмен обжаловал отказ в суде.

Специализированный межрайонный административный суд (СМАС) Астаны в 2022 году обязал Министерство культуры и спорта выплатить спортсмену вознаграждение, однако это решение было обжаловано.

"Апелляция оставила решение без изменения. В адрес министра вынесено частное определение о выявленных нарушениях законности для принятия мер. Министерство, обращаясь в кассацию, просило отменить судебные акты. Судебная коллегия по административным делам Верховного суда, рассмотрев дело, указала на правильные выводы судов".Пресс-служба Верховного суда РК

Также в пресс-службе суда опубликовали сумму, которую наконец-то получит спортсмен.

"Чемпиону международных спортивных соревнований Сурдлимпийских игр по постановлению правительства предусмотрено к выплате 250 тысяч долларов (около 100 миллионов тенге). Это денежное поощрение призер Канафин, достойно защитивший честь Казахстана на международных спортивных соревнованиях, получить вправе".Пресс-служба Верховного суда РК

5 мая 2022 года дзюдоист Еркебулан Канафин выиграл первое "золото" на Сурдлимпиаде-2022. В финале весовой категории до 81 килограмма казахстанский спортсмен победил представителя Южной Кореи Ким Мин Сока. До решающей схватки Еркебулан Канафин был сильнее Рафаэля Кубелика из Франции.

Материал по теме

Минкультуры и спорта проиграло суд сурдлимпийскому чемпиону Еркебулану Канафину

Однако достижение было нивелировано комментарием от Министерства культуры и спорта. 

В ведомстве заявили, что "Еркебулан Канафин не является участником официальных соревнований среди спортсменов с нарушением слуха, членом национальной сборной, инвалидом по слуху и не зачислен в спортивные организации для лиц с ограниченными физическими возможностями".

Впоследствии представители МКС РК официально заявили, что не признают медаль Еркебулана Канафина. 

Читайте также

Нуржан Нуржигитов: Все о воде - объемы, дефицит, тарифы и качество
Нуржан Нуржигитов: Всё о воде – объемы, дефицит, тарифы и качество
Кайрат Рахимов назначен генеральным директором МАЭК
Кайрат Рахимов стал генеральным директором МАЭК
Экс-сотрудника органов госдоходов Казахстана экстрадировали из Грузии
Грузия передала Казахстану подозреваемого в коррупции
Анастасия Московчук
Верховный суд Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Казахстан скандал артист алкоголь стюардесса
Стало известно имя казахстанского артиста, устроившего дебош в самолете
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: