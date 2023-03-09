В Казахстане расширят категории граждан, которым оказывается социальная помощь

Министерство науки и высшего образования подготовило изменения в Правила предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь, сообщает Zakon.kz.

В частности, в пункте о том, что государство частично компенсирует расходы в период получения образования, добавлены две новые категории:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; лица с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью.

Кроме того, в этот перечень входят:

дети из многодетных семей;

дети из семей, имеющих право на получение адресной социальной помощи, а также дети из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

дети, проживающие в школах-интернатах общего и санаторного типов, интернатах при школах;

дети, воспитывающиеся и обучающиеся в специализированных интернатных организациях образования для одаренных детей;

воспитанники интернатных организаций;

дети, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени обучаются по общеобразовательным учебным программам начального, основного среднего, общего среднего образования на дому или в организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, а также восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию;

студенты, обучающемся по образовательному гранту в некоммерческом акционерном обществе "Казахский национальный женский педагогический университет";

студенты, обучающиеся по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров;

иные категории граждан, определяемые законами РК.

Как поясняется, дополнения вносятся для поддержки студентов, относящихся к наиболее нуждающимся в государственной социальной помощи, а также отдельным студентам, в зависимости от степени их социальной незащищенности.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 28 марта.