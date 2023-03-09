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В Казахстане расширят категории граждан, которым оказывается социальная помощь

в Казахстане расширят перечень граждан, которым оказывается соцпомощь Фото: Zakon.kz
Министерство науки и высшего образования подготовило изменения в Правила предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь, сообщает Zakon.kz.

В частности, в пункте о том, что государство частично компенсирует расходы в период получения образования, добавлены две новые категории:

  1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
  2. лица с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью.

Кроме того, в этот перечень входят:

  • дети из многодетных семей;
  • дети из семей, имеющих право на получение адресной социальной помощи, а также дети из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;
  • дети, проживающие в школах-интернатах общего и санаторного типов, интернатах при школах;
  • дети, воспитывающиеся и обучающиеся в специализированных интернатных организациях образования для одаренных детей;
  • воспитанники интернатных организаций;
  • дети, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени обучаются по общеобразовательным учебным программам начального, основного среднего, общего среднего образования на дому или в организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, а также восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию;
  • студенты, обучающемся по образовательному гранту в некоммерческом акционерном обществе "Казахский национальный женский педагогический университет";
  • студенты, обучающиеся по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров;
  • иные категории граждан, определяемые законами РК.

Как поясняется, дополнения вносятся для поддержки студентов, относящихся к наиболее нуждающимся в государственной социальной помощи, а также отдельным студентам, в зависимости от степени их социальной незащищенности.  

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 28 марта.

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Открытые НПА Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
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