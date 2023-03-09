В Казахстане утвердили требования по пищевым добавкам к продукции Халал

В Казахстане утвержден национальный стандарт СТ РК OIC/SMIIC 24-2022 "Общие требования к пищевым добавкам и другим химическим веществам, добавляемым в пищевую продукцию Халал", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в КазСтандарт, национальный стандарт вводится в действие 1 июля 2023 года.

"В стандарте установлены требования и условия, необходимые для пищевых добавок и любых других химических веществ при производстве пищевой продукции. Это будет гарантировать, что конечная продукция является Халал и безопасной для потребления во всем мире", - отметили в КазСтандарт.

По данным организации, в настоящее время некоторые компании специализируются на производстве чистых пищевых химикатов и добавок. Другие специализируются на производстве пищевых ингредиентов растительного и животного происхождения. Третьи создают уникальные сложные смеси ингредиентов, называемые запатентованными смесями или секретными формулами, например, ароматизаторы.

Готовый пищевой продукт, приобретаемый потребителем, может содержать десятки различных ингредиентов. Производители продукта обычно не закупают и не используют все эти ингредиенты по отдельности. Они могут приобрести несколько смесей или упаковок для производства конечного продукта.

Есть несколько видов пищевых добавок, которые широко применяются в нашей стране, но прописаны в национальном стандарте как сомнительные с позиции Халал.

К примеру, Е120 кармин используется в мясных и деликатесных продуктах, является противоречивым веществом. Кармин, полученный из насекомых, является пищевой добавкой животного происхождения с момента его производства. Он запрещен к употреблению в пищу мусульманам и не является Халал добавкой.

Е441 желатин, добытый из рыб и растений, а также из костей, кожи и жил дозволенных животных, заколотых в соответствии с Шариатом, считается Халал и разрешен к употреблению, а желатин, полученный из недозволенных животных (свинья, собака, осел и другие) считаются запретными.

Е325 лактат натрия используется в пищевых продуктах из-за его антимикробного действия, является опасной пищевой добавкой для маленьких детей с непереносимостью лактозы, которая изначально получается из молока, но считается подозрительной, поскольку может содержать свиной сычужный фермент.



