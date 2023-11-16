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Законодательство РК

В Казахстане утвердили требования к школьным туалетам

В Казахстане утвердили требования к школьным туалетам Фото: freepik
Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли Казахстана от 14 ноября 2023 года утвержден национальный стандарт СТ РК "Санитарные узлы общеобразовательных школ. Общие требования и требования безопасности", сообщает Zakon.kz.

Cтандарт по запросу Министерства просвещения разработал КазСтандарт, документ включает в себя передовые современные требования.

Как отметили в МТИ, важными элементами стандарта являются обязательные отдельные санитарные помещения для персонала, наличие туалетов для мальчиков и девочек на каждом этаже учебного заведения, а также кабины личной гигиены для девочек, что улучшит уровень безопасности обучающихся.

Дополнительно стандарт внедряет новые меры для снижения риска инфекционных заболеваний, включая бесконтактные урны для мусора с использованием ножной педали или сенсорного датчика открытия.

"Это и площадь, и нормативы санитарных узлов, в зависимости от количества учащихся и требования к кабинкам, дозаторам мыла, урнам, электросушилкам, освещению, полам, стенам, дверям, водоснабжению, вентиляции, а также специальные инклюзивные требования для учащихся с особыми потребностями", – отметил председатель Комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев.

Стандарт вводится в действие с 1 января 2024 года как документ добровольного применения.

В МТИ пояснили, что для установления обязательности планируется установление на него ссылки в нормативных правовых актах.

Ранее сообщалось, что туалетная бумага, детские унитазы и закрывающиеся кабинки появятся в школьных туалетах. Министерство здравоохранения подготовило проект соответствующих поправок в Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования.

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