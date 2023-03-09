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82-летний модельер Роберто Кавалли стал отцом в шестой раз

Роберто Кавалли стал отцом Фото: wikimedia
Итальянский модельер Роберто Кавалли вновь стал отцом. Мать ребенка – 37-летняя подруга модельера Сандра Нильссон, сообщает Zakon.kz.

Роберто, у которого уже есть пять детей от двух предыдущих браков, объяснил, что ребенка назвали Джорджио в память о своем отце, которого расстреляли нацисты во время Второй мировой войны, сообщает Mirror.

"Ребенок, который родился неделю назад прямо во Флоренции прекрасен, и было очень волнительно видеть его сразу после рождения".Роберто Кавалли

Роберто встречается с моделью Сандрой Нильссон с 2014 года. В 2015 году модельер, как сообщается, купил своей партнерше частный остров в ее родной стране Швеции. Остров обошелся модельеру в 2,2 млн фунтов стерлингов. 

Роберто одевал крупнейших звезд шоу-бизнеса, включая Ким Кардашьян, которая, будучи беременной, надела его платье с цветочным принтом на Met Gala. Супермодель Белла Хадид также является большой поклонницей дизайнера и регулярно надевает его платья на красные дорожки.

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