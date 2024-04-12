Умер известный итальянский дизайнер Роберто Кавалли

12 апреля в возрасте 83 лет умер итальянский дизайнер Роберто Кавалли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Corriere Della Sera, модельер был болен, последние 15 лет с ним была Сандра Бергман Нильсонн. У пары два года назад родился ребенок Джорджио. Всего у дизайнера шестеро детей.

Кавалли родился в 1940 году во Флоренции. Он с юности работал с тканями. Поступил в Академию искусств, где обучался оформлению интерьера, но так и не окончил ее. Бренд под своим именем дизайнер основал в 1970-х. Его бутики открыты по всему миру.

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