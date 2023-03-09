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Какие фрукты можно есть на диете

диета, советы Фото: pixabay
Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, какие фрукты можно есть даже во время соблюдения диеты, сообщает Zakon.kz.

Так, грейпфрут ускоряет метаболизм. Фрукт богат аскорбиновой кислотой и витамином В6, с его помощью можно очистить желчные протоки, вывести воду и шлаки с токсинами.

Лимон повышает защитные силы организма человека, активизирует обменные процессы. Для пользы во время диеты можно выдавить немного сока из половинки лимона в стакан воды и выпить натощак.

Слива помогает нормализовать процесс пищеварения, снять стресс, улучшает сон. За счет своих свойств позволяет избавиться от лишних килограммов за пару недель.

Также можно есть на диете груши - не более двух штук в день. В них много калия, йода, серы, железа, цинка, марганца, никеля, фосфора, меди и других полезных компонентов. Груши также помогают снижать уровень холестерина в крови, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Также можно есть кислые зеленые яблоки. Такие плоды стоит есть две-три штуки в день вместе с кожицей. Это поможет наладить работу кишечника.

Ананас можно съедать во время диеты по 200 граммов в день. Он богат витаминами К, Е, С, А и группой В, РР. Кроме того, в нем есть такие микроэлементы, как калий, селен, натрий, цинк, магний, медь, фосфор, железо и пищевые волокна, белки и органические кислоты.

Эксперт также добавила, что 100 граммов киви помогает активно сжигать лишний вес. В киви много витаминов В, Е, РР, А, С. А еще оно богато бета-каротином, передает aif.ru.

В дыне много витаминов А, С, Е, РР, группы В. Также она богата жирными кислотами, кобальтом, магнием, железом, медью, калием и цинком, кальцием, йодом, фосфором.

Исследование показали, что с плохим настроением и даже с депрессией можно бороться с помощью еды. Для этого нужно соблюдать cемь простых правил.

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