Более 60 млн тенге получил необоснованно подрядчик при строительстве школы в ЗКО

Государственный архитектурно-строительный контроль по ЗКО провел обмер объемов выполненных работ в строящейся в селе Казталовка школе, сообщает Zakon.kz.

По итогам выявлено, что подрядчик получил необоснованно более 60 млн тенге. В Управлении строительства обещают разобраться, как такое могло произойти.



Общественники тем временем направили обращение в Дисциплинарный совет Западно-Казахстанской области с требованием привлечь к ответственности руководителя стройведомства, который допустил выплату бюджетных денег за несуществующие работы. Кроме того, их возмущает тот факт, что строительство данного объекта образования превратилось в долгострой – три года дети учатся в аварийном здании, тогда как новую школу чиновники обещали им построить еще в 2021 году.

Руководитель филиала РОО "Әділдік жолы" в Уральске Бауыржан Ахметжан сообщил, что в рамках антикоррупционного мониторинга портала государственных закупок goszakup.gov.kz их внимание привлек договор от 27 декабря 2019 года, который Управление строительства ЗКО заключило с ТОО "Жиенбай" на сумму 2 млрд тенге по проекту "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 мест в селе Казталовка".

Согласно договорным обязательствам, подрядчик должен был построить школу в Казталовке за 18 месяцев – до 27 июня 2021 года. Однако 25 июля 2022 года руководитель Управления строительства ЗКО Алибек Антазиев заключил с ТОО "Жиенбай" дополнительное соглашение на увеличение суммы до 2,8 млрд тенге в связи с удорожанием строительных материалов. Но школа до сих пор не достроена – ремонтные работы в ней приостановлены.

"Мы были в Казталовке в июле прошлого года и убедились, что объект не завершен – все строительные работы в ней выполнены на 70%, и подрядчик – ТОО "Жиенбай" – там не работает. Ситуация не изменилась и сейчас – стройка школы стоит. Кроме того, у нас вызывает сомнение обоснованность дополнительного выделения из бюджета 814,7 млн тенге на завершение строительства этой школы. Мы считаем, что необходимо было пересчитать удорожание проекта на оставшиеся 30% работ. Если подрядчик уже успел выполнить больший объем работ, тогда дополнительно из бюджета он получил бы значительно меньшую сумму", – пояснил Бауыржан Ахметжан.

6 января 2023 года общественники филиала РОО "Әділдік жолы" в Уральске направили обращение в Департамент внутреннего госаудита (ДВГА) по ЗКО с просьбой проверить обоснованность расходования бюджетных средств при строительстве школы в Казталовке.

В конце февраля 2023 года ДВГА по ЗКО ответил, что сотрудники ведомства провели аудит по этому вопросу. В итоге никаких противоречий с законом в этом увеличении финансирования проекта аудиторы не нашли. В ведомстве пояснили, что Управление строительства трижды на протяжении нескольких лет приостанавливало работы по Казталовской СОШ: с 14.12.2020 г. по 14.03.2021 г., с 28.12.2021 г. по 01.05.2022 г. и с 04.01.2023 г. по 01.04.2023 года. Причиной ДВГА называет отсутствие финансирования строительных работ из бюджета.

Согласно информации ГАСКа, школу в селе Казталовка ТОО "Жиенбай" должно сдать 1 февраля 2024 года.

У чиновников своя правда

ДВГА совместно с ГАСК с 25 января по 10 февраля 2023 года выезжали в Казталовку, где проверили фактически выполненные работы.

Согласно актам выполненных работ по данной школе, Управление строительства без каких-либо возражений выплатило подрядчику ТОО "Жиенбай" 2,441 млрд тенге. Однако специалисты ГАСК в ходе обмера объемов работ выявили, что заказчик выплатил подрядчику 60,952 млн тенге за фактически не выполненные работы.

"Мы считаем, что из-за игнорирования закона Управлением строительства и недобросовестного выполнения договора ТОО "Жиенбай" государству причинен ущерб: подрядчик мало того что затянул сроки строительства школы, так еще и получил свыше 60 млн тенге за фактически не выполненные работы. Руководитель Управления строительства Алибек Антазиев не смог противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства. Поэтому 2 марта 2023 года мы направили обращение в Дисциплинарный совет ЗКО в отношении А. Антазиева с требованием привлечь его к дисциплинарной ответственности по факту незаконного перечисления бюджетных средств подрядчику по строительству школы в селе Казталовка", – заявил Бауыржан Ахметжан.

Руководитель Управления строительства по ЗКО Алибек Антазиев рассказал, что школу начали строить в феврале 2020 года. Но уже в ходе работы над проектом у подрядчика стали возникать затруднения, из-за которых проект несколько раз возвращали на корректировку.

"В начале 2021 года началось удорожание строительных материалов, и уже в июне 2021 года подрядчик начал бить тревогу, что он не укладывается в смету проекта – стоимость стройматериалов выросла. Также возникли проблемы с проектом – в нем было упущено около 15% конструктива, несмотря на то, что он получил положительное заключение", – сказал Алибек Антазиев.

Далее он рассказал, что проектировщики не внесли в проект работы по монтажу железобетонных конструкций, ригелей, не составили по ним сметы. Деньги на них в итоге не были выделены. На транспортные расходы заложили 7 млн тенге – по версии Антазиева, эту сумму подрядчик потратит, если будет покупать весь стройматериал в самом селе Казталовка. Но по факту подрядчику пришлось возить строительные материалы из Уральска – это 330 км пути.

"В итоге ТОО "Жиенбай" предъявило свои расчеты – они затратили на транспортировку 270 млн тенге – и подало иск в суд на Управление строительства с требованием взыскать с заказчика эти деньги", – сказал Алибек Антазиев.

Кого привлекут к ответственности?

Глава Управления строительства объяснил, что проект новой школы на 600 мест в селе Казталовка разрабатывали специалисты Казталовского районного отдела строительства, он прошел госэкспертизу. У специалистов областного управления не было никаких сомнений, что коллеги все сделали верно. Но оказалось, что проект был сырой, в нем были конструктивные упущения. Все специалисты, кто когда-то разрабатывал этот проект, сейчас в отделе строительства Казталовского райакимата не работают. Привлекать к ответственности по факту некого.

Кроме того, Антазиев отметил, что с суммой транспортных расходов ТОО "Жиенбай", которые те заявили в суде, чиновники не согласны.

Специалисты Управления строительства намерены на следующей неделе повторно загрузить проектно-сметную документацию на экспертизу, чтобы специалисты дали ответ: возможно ли увеличение суммы проекта на 270 млн тенге, правильно ли подрядчик дает расчеты по своим транспортным расходам. Ориентировочно эта процедура займет один месяц. До середины апреля результат будет готов. И этот результат Управление строительства представит в качестве своего главного аргумента в суде.

Антазиев уверил нас, что в бюджете есть деньги на завершение строительно-монтажных работ Казталовской школы без учета транспортных расходов. Школа построена на 85-90%. И уже сейчас ТОО "Жиенбай" закупает и завозит в Казталовку необходимый для завершения строительства материал.

Считает ли руководитель Управления строительства по ЗКО себя виновным в затягивании сроков ремонта школы?

"Общественники имеют право подавать на меня жалобу в Дисциплинарный совет. Но в своей работе я действовал в рамках закона. Я распоряжаюсь бюджетными средствами, поэтому не могу без проведения госэкпертизы выдать подрядчику дополнительно деньги, если происходит удорожание стройматериалов. Корректировка проекта из-за недочетов проектировщиков и удорожания проекта вследствие инфляционного подорожания стройматериалов у нас заняла около 8 месяцев", – сказал он.

Относительно 60 млн тенге, необоснованно выплаченных подрядчику, чиновник пояснил, что сейчас в возглавляемом им ведомстве разбираются с этим.

"Я считаю, что это колоссальное недоразумение. Сколько школ мы построили, никогда не было таких фактов, чтобы мы необоснованно выплачивали подрядчику бюджетные деньги. Сам проект очень сложный, он неоднократно корректировался, как я уже пояснил. Скорее всего, произошла какая-то накладка. Но школа не заброшена, подрядчик провел туда отопление. Когда завершится судебный процесс по транспортным расходам, он возобновит работу. Мы делаем все возможное, чтобы до конца августа 2023 года достроить школу в селе Казталовка", – заявил руководитель Управления строительства по ЗКО Алибек Антазиев.

Автор: Светлана Макарова