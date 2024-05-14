Районная школа умудрилась необоснованно растратить 26 млн тенге

В общеобразовательной школе №6 Мунайлинского района Мангистауской области государственный аудит выявил нарушения почти на 26 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала пресс-служба Высшей аудиторской палаты (ВАП РК) 14 мая.

Аудиторские мероприятия в отношении учебного заведения провел Комитет внутреннего государственного аудита Минфина РК по поручению ВАП. В результате выявлен ряд нарушений финансового и процедурного характера.

"В частности, установлены факты завышения оплаты труда, необоснованных доплат и премий отдельным сотрудникам, а также неисполнения командировочных заданий и некорректного оформления командировочных документов. Таким образом, выявлены различные нарушения на общую сумму 25 891,5 тыс. тенге", – сообщили в ВАП РК.

В итоге поручено принять меры по возмещению бюджетных средств и восстановлению бухгалтерского учета, а также рассмотреть ответственность должностных лиц, допустивших нарушения законодательства РК.

В марте 2024 года мы сообщали о том, что нарушения на миллионы тенге выявили в системе госзакупок в Алматы.