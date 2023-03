В Израиле митинг перерос в столкновения полицейских и протестующих

Как пишет портал Ynet, полиция использует кавалерию в попытках расчистить заблокированную развязку одной из ключевых транспортных артерий страны.

Уточняется, что полицейские начали выносить некоторых участников митинга с места проведения протеста.

Today is Israel's Day of Resistance against a Dictatorship. Hundreds clash with police in Tel Aviv, and the Netanyahus are forced to take a helicopter to the airport as protesters block roads delayıng their trıp to Italy. The protests just keep growing! pic.twitter.com/WznF51AFzx