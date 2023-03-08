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В Алматы проходит митинг за права женщин

В Алматы проходит митинг за права женщин Фото: Zakon.kz
8 марта в Алматы проходит ежегодный, согласованный с акиматом города митинг, организованный феминистками, активистками города, сообщает Zakon.kz.

Со слов местных СМИ, на митинге по правам женщин на данный момент присутствует не менее 500 человек. Место проведения — парк имени Ганди в Алматы.

Международный женский день отмечается ежегодно 8 марта и является днем борьбы за права женщин и равноправие полов. Во многих странах мира в этот день проводятся митинги, демонстрации и другие мероприятия, на которых выражается поддержка феминизма и борьбы за права женщин.

Феминизм – это социальное движение, которое выступает за равноправие полов и борется с дискриминацией женщин. Феминистки и феминисты выступают за гендерное равенство, право на аборт, защиту от насилия, возможность полноценно участвовать в общественной жизни и другие вопросы, связанные с равноправием полов.

Митинги и другие мероприятия, проводимые 8 марта, направлены на привлечение внимания к проблемам, с которыми сталкиваются женщины, и на продвижение идеи равенства полов.

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