Гололед, туман и шквал ожидаются в 11 областях Казахстана в пятницу
На севере, западе, востоке Акмолинской области ожидается туман. На дорогах ожидается гололедица. Ветер южный, ночью на севере, западе области порывы 15-20 м/с.
В северной половине Актюбинской области на дорогах ожидается гололедица. В Актобе на дорогах ожидается гололедица.
Ночью и утром на западе, юге Алматинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем в центре области порывы 17-22 м/с. В Алматы ночью и утром ожидается туман. В Конаеве ночью и утром ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.
В горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на горных перевалах 15-20 м/с.
Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.
Ночью на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью на большей части области, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.
На западе Мангистауской области ожидается туман. В Актау ожидается временами туман.
На севере Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области – туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром в центре, в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью ожидается туман.
Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром – туман.
Ночью и утром на севере, востоке Улытауской области ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром – туман.