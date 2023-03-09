Гололед, туман и шквал ожидаются в 11 областях Казахстана в пятницу

Штормовое предупреждение объявлено в 11 областях страны на 10 марта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На севере, западе, востоке Акмолинской области ожидается туман. На дорогах ожидается гололедица. Ветер южный, ночью на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

В северной половине Актюбинской области на дорогах ожидается гололедица. В Актобе на дорогах ожидается гололедица.



Ночью и утром на западе, юге Алматинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем в центре области порывы 17-22 м/с. В Алматы ночью и утром ожидается туман. В Конаеве ночью и утром ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.



В горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на горных перевалах 15-20 м/с.



Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.



Ночью на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью на большей части области, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.



На западе Мангистауской области ожидается туман. В Актау ожидается временами туман.



На севере Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области – туман. Ветер юго-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром в центре, в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью ожидается туман.



Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром – туман.

Ночью и утром на севере, востоке Улытауской области ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром – туман.

