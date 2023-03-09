Токаев встретился с молодежным активом ЗКО

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил молодежный ресурсный центр в Аксае, где встретился с молодыми активистами региона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, участники беседы поделились с президентом своими достижениями и успехами. В частности, директор Успеновского комплекса школы и детского сада Асылхан Кармысов рассказал о том, что после получения образования в городе он с удовольствием вернулся домой, чтобы работать на благо родного села.



Ученица 9-го класса школы № 5 города Аксая Анастасия Золотарь – победительница республиканских конкурсов по казахскому языку и литературе. Она гордится тем, что живет и получает образование в Казахстане – стране со светлым будущим.

Диёр Нуруллаев родился в Туркестанской области и закончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова по программе "Серпін". В настоящее время он преподает физику в средней школе № 4 города Аксая. Диёр Нуруллаев попросил Главу государства рассмотреть возможность предоставления жилья молодым специалистам в рамках программы развития моногородов.

Предприниматель Кристина Омельяшко, получив грант по программе "Бизнес бастау", смогла превратить свое хобби в успешный деловой проект. Сегодня ее авторские изделия покупают не только местные жители, но и зарубежные туристы.

Глава государства подчеркнул, что будущее страны напрямую зависит от подрастающего поколения. По его словам, государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей, их идеи и инициативы.

Президент отметил, что город Аксай, который он посещал в предыдущий раз 23 года назад, за это время очень сильно преобразился.

Молодежный ресурсный центр Аксая оказывает местным жителям услуги в различных сферах. В частности, в центре расположены коворкинг "Болашак" и благотворительный магазин "Аяла". Также функционирует центр обслуживания молодежи, занимающийся трудоустройством безработной молодежи категории NEET. Специалисты центра оказывают психологическую помощь подросткам и молодежи, которые столкнулись с жизненными трудностями или подверглись бытовому насилию.

Ранее Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака.