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В Казахстане сахарным заводам выделили 18,3 млрд тенге

продукт Фото: pixabay
Ход финансирования сахарных заводов по оборотным схемам и ситуацию с производством отечественного сахара обсудили в правительстве под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, на сегодня 18 регионов обеспечили финансирование сахарных заводов для приобретения и переработки сахара-сырца в сумме 18,3 млрд тг.

"Завод "Аксу Кант" оставался последним, но с ним уже СПК "Алматы" подписали договор на сумму 2,6 млрд тенге", – информировал Арман Шаккалиев.

По данным Министерства сельского хозяйства, общая суточная мощность сахарных заводов Казахстана составляет 8,7 тыс. тонн по переработке сахарной свеклы и 2,4 тыс. тонн – по тростниковому сырцу. При этом годовое потребление сахара в стране составляет 530-550 тыс. тонн, обеспечение за счет отечественного сырья – менее 10%.

"В 2022 году обеспеченность внутреннего рынка сахаром за счет переработки отечественного сырья составила 51%, из которых за счет свекловичного сахара – 6% (33 тыс. тонн). В этом году заводы планируют произвести порядка 400-450 тыс. тонн сахара, в том числе 50 тыс. тонн из свекловичного сырья, остальной объем – из тростникового сахара-сырца. В этих целях акиматы Жамбылской и Жетысуской областей проводят работу по расширению посевных площадей сахарной свеклы на 6,5 тыс. га (с 11,6 тыс. га до 18,1 тыс. га)", – сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.

Наряду с этим для поддержки сахарной отрасли Минсельхоз увеличил нормативы субсидий за объемы сданной на переработку сахарной свеклы с 15 до 25 тыс. тенге за тонну.

В 2022 году работа Аксуского сахарного завода, расположенного в Жетысу, была приостановлена. Сейчас на заводе ведутся работы по установке линии по переработке тростникового сырца мощностью 10 тыс. тонн в месяц. По информации акимата Жетысу, на заводе уже закуплено 3 тыс. тонн тростникового сырца, готовность технологической линии по переработке тростникового сырца ТОО "Аксу кант" составляет 98%.

Из существующих проблем – высокая стоимость мазута, влияющая на конечную себестоимость сахара. Со своей стороны вице-министр энергетики Магзум Магауов информировал, что в настоящее время цена на мазут снизилась до 100-130 тенге/кг у крупных давальцев. Он подтвердил готовность владельцев сырья заключить контракт по данным ценам.

По итогам совещания Жумангарин поручил акимату обеспечить запуск Аксуского сахарного завода в кратчайшие сроки, а Министерству энергетики – оказать содействие сахарному заводу по заключению контракта на поставку мазута с производителем.

Ранее Жумангарин провел оперативное совещание с руководителями торговых сетей Казахстана по ценовой ситуации и ходом поставок овощей из стабфондов.

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