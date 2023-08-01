Ассоциация сахарной промышленности: Российская компания не покупала два сахарных завода в РК

Казахстанская ассоциация сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности прокомментировала слова министра торговли Серика Жумангарина о том, что российская группа компаний "Доминант" приобрела два сахарных завода в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности 1 августа, все четыре действующих в республике сахарных завода имеют разных учредителей. При этом, по ее данным, собственник Меркенского сахарного завода не изменился.





"Что касается Таразского сахарного завода, то действительно в феврале произошла смена собственника, и в настоящее время учредителем предприятия является компания, зарегистрированная в Республике Казахстан – ТОО "АгроТрейдВосток", – сообщили в ассоциации.

Ранее министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, отвечая на вопрос журналистов о том, стоит ли казахстанцам ждать подорожания сахара предстоящей осенью, заявил, что российская группа компаний "Доминант" приобрела Таразский и Меркенский сахарный заводы. Редакция Zakon.kz обратится за комментарием в МТИ РК.