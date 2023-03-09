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В Беларуси ввели смертную казнь за госизмену для чиновников и военнослужащих

Беларусь Фото: сайт президента Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об усилении уголовной ответственности за экстремизм и антигосударственную деятельность, предусматривающий смертную казнь чиновникам за государственную измену, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба президента, казнь является исключительной мерой наказания.

"Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания – смертной казни", – говорится в сообщении.

Согласно подписанным президентом изменениям в кодексы по вопросам уголовной ответственности, которые ранее были приняты парламентом, за ряд преступлений антигосударственной направленности также устанавливается дополнительное наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. базовых величин (более $650 тыс.).

"Данная мера призвана обеспечить безусловное возмещение вреда, причиненного такими деяниями, и лишение совершивших их лиц средств для продолжения преступной деятельности", – отмечается в сообщении.

Вводится также уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственной тайны. Также с трех до десяти суток увеличивается срок задержания лиц, подозреваемых в совершении госизмены, заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти, шпионаже и агентурной деятельности, что необходимо для обеспечения максимально качественного проведения оперативно-следственных мероприятий по соответствующим делам.

Ранее в Грузии, в центре Тбилиси, проходили акции протеста против принятого в первом чтении законопроекта об иностранных агентах.

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