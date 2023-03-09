Врач рассказала о вреде частого употребления красного мяса

Гастроэнтеролог Екатерина Есакова рассказала о том, кому нельзя часто есть красное мясо, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, частое употребление говядины, свинины, баранины способно повышать уровень холестерина и артериального давления, тем самым увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Также существуют исследования, доказывающие связь повышенного потребление красного мяса и риска развития онкологии толстого кишечника. Таким образом, людям, входящим в группу риска по сердечно-сосудистым и онкозаболеваниям кишечника, рекомендуется ограничить в своем рационе данный продукт", – цитирует врача "Газете.Ru".

Она уточнила, что нельзя забывать о питательных веществах, которое содержит красное мясо (витамины группы В, железо, цинк, селен и другие витамины, и минералы).

"Если человек решает отказаться от мяса, ему следует разнообразить свой рацион продуктами растительного происхождения, содержащие достаточное количество нутриентов". Екатерина Есакова