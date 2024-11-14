Кому нельзя есть красное мясо и чем его заменить

Российский гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко рассказала, кому красное мясо может навредить. Она также поделилась, чем же его можно заменить, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, врачи рекомендуют отказаться от употребления красного мяса людям с подагрой.

"Красное мясо не стоит есть людям, страдающим подагрой. И вообще, красное мясо нужно есть реже, чем белое. К примеру, курицу, рыбу и индейку можно употреблять в пищу ежедневно", – сказала Светлана Ильяшенко РИА "Новости" 14 ноября 2024 года.

Вместе с тем она отметила, что даже здоровому человеку рекомендуется есть красное мясо не чаще 1-2 раз в неделю. При этом, как подчеркнула гастроэнтеролог, красное мясо не стоит совсем исключать из рациона, так как в нем содержатся необходимые организму витамины: группы В, железо.

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