Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Дрю Бэрримор рассказала о борьбе с алкоголизмом после развода

актриса Фото: Instagram/drewbarrymore
Американская актриса Дрю Бэрримор рассказала о борьбе с алкоголизмом после развода с мужем Уиллом Копельманом в 2016 году., сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Los Angeles Times, Бэрримор призналась, что искала утешение в пагубной привычке, и в какой-то момент даже ее психотерапевт отказался работать с ней. Друзья актрисы грозились поступить так же, если она не возьмется за себя.

Подруга детства Бэрримор Кэмерон Диаз заявила, что близкие всеми силами поддерживали павшую духом актрису, но это не всегда помогало.

Отмечается, что лишь в 2019 году, когда она готовилась к запуску своего нового шоу, актриса поняла, что на карту поставлено слишком многое, и отказалась от алкоголя.

"Я была уверена, что смогу в любой момент отказаться от вредной привычки. Я ошибалась. Тогда я поняла, что не справлюсь с новым проектом, если не брошу пить. Но и теперь, спустя время, я не являюсь пуританкой или примером для подражания". Дрю Бэрримор

По словам родственников актрисы, ей помогла сильная любовь к дочерям.

"Я поняла, что только с моими девочками я по-настоящему счастлива", - признается Бэрримор.

Дочери актрисы находятся в том возрасте, когда сама она уже была знаменитостью и впервые столкнулась с запрещенными веществами.

Дрю начала пить в 9 лет, в 13 она увлеклась наркотиками и на полтора года оказалась в реабилитационном центре. По ее признанию, этот опыт оставил в ее душе рану на всю жизнь.

Ранее сообщалось, что умер бас-гитарист, игравший с Элтоном Джоном и легендой джаза Эттой Джеймс.

Читайте также

Токаев: Ключевая ценность для нас – сохранение мира

Умер бас-гитарист, игравший с Элтоном Джоном и легендой джаза Эттой Джеймс

Поврежденный мурал Димаша отреставрируют в Алматы

Елена Беляева
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Легендарный Джеки Чан в чапане спел песню на казахском языке
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Айжан Байзакова исполнила свою мечту, которая стоила 2530 тенге
Какое будущее может ждать тенге, рассказали эксперты
Какое будущее может ждать тенге, рассказали эксперты
У трех казахстанцев изъяли 342 000 долларов и 7 млн тенге, организовавших криптообменный пункт
342 тыс. долларов и 7 млн тенге изъяли у трех казахстанцев, организовавших криптообменный пункт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления