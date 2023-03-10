Американская актриса Дрю Бэрримор рассказала о борьбе с алкоголизмом после развода с мужем Уиллом Копельманом в 2016 году., сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Los Angeles Times, Бэрримор призналась, что искала утешение в пагубной привычке, и в какой-то момент даже ее психотерапевт отказался работать с ней. Друзья актрисы грозились поступить так же, если она не возьмется за себя.

Подруга детства Бэрримор Кэмерон Диаз заявила, что близкие всеми силами поддерживали павшую духом актрису, но это не всегда помогало.

Отмечается, что лишь в 2019 году, когда она готовилась к запуску своего нового шоу, актриса поняла, что на карту поставлено слишком многое, и отказалась от алкоголя.



"Я была уверена, что смогу в любой момент отказаться от вредной привычки. Я ошибалась. Тогда я поняла, что не справлюсь с новым проектом, если не брошу пить. Но и теперь, спустя время, я не являюсь пуританкой или примером для подражания". Дрю Бэрримор

По словам родственников актрисы, ей помогла сильная любовь к дочерям.

"Я поняла, что только с моими девочками я по-настоящему счастлива", - признается Бэрримор.

Дочери актрисы находятся в том возрасте, когда сама она уже была знаменитостью и впервые столкнулась с запрещенными веществами.

Дрю начала пить в 9 лет, в 13 она увлеклась наркотиками и на полтора года оказалась в реабилитационном центре. По ее признанию, этот опыт оставил в ее душе рану на всю жизнь.

Ранее сообщалось, что умер бас-гитарист, игравший с Элтоном Джоном и легендой джаза Эттой Джеймс.

